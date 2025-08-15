Resimli Cuma mesajları 2025: En güzel, anlamlı, dualı, hadisli, kısa ve uzun Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı
İslam aleminin heyecanla beklediği Cuma günü sabah saatlerinde Cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Sosyal medya araçları üzerinden farklı ve alternatiflerle Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyenler vatandaşlar kısa, uzun, yeni cuma mesajları seçeneklerini değerlendiriyor. Sevdiklerine anlamlı ve güzel bir cuma mesajı göndermek isteyenler için, yeni, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte, 15 Ağustos 2025 en güzel, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları ve sözleri, cuma gününün başlamasıyla birlikte ilgi görüyor. Cuma tebriği göndermek isteyenler, bu özel günü kutlamak için anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajlarını tercih ediyor. En yeni, en güzel ve resimli Cuma mesajları, bu anlamlı günü daha da özel kılmak isteyenler tarafından paylaşılıyor. İşte, en güzel ve anlamlı Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Bu mübarek günün feyziyle dolu olan Cuma gününde, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, dualarımızı eksik etmeyelim ve Rabbimize olan şükranımızı ifade edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin.
Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin, Hayırlı Cumalar!
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin) Hayırlı cumalar.
HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI 2025
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Gökten yağan her damla, toprağın kucaklayamadığı bir lütuf. Toprağa ektiğimiz her tohum, Rabbimizin bize olan ikramının bir parçası. Bu geçici dünyada, Allah'ın huzurunda ne varsa, O'nun lütfuyla oluşmuş. Dualarımızı O'na yükseltelim, çünkü O herşeyi işitir ve her şeyi bilir. Cumanız Mübarek Olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun.
Dünya, ne kadar kararsız, ne kadar geçici. Göğün altına ne yağsa, toprak kabul etmiyor. Hangi dert, hangi sıkıntı, Allah'ın rahmetinden kaçabilir mi? Dualarımız, O'nun yanında asla işitilmez mi? Rabbimizin kullarına olan rahmeti, sonsuz değil mi? Bugün, Rabbimize yönelip, O'nun kudretine sığınıp, dualarımızı yükseltelim. Hayırlı Cumalar.
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.
Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN VE HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimizin lütfu ve inayeti size daim olsun. Cumanız mübarek olsun!
Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım (cc). Cuma gününüz mübarek olsun.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah (sav) girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.
Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah’ım (cc). Hayırlı Cumalar dilerim.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Cumanız mübarek olsun.
Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…
Dualarla başlayan bu güzel Cuma gününün, huzurun, bereketin ve mutluluğun getirmesini dilerim. Cumanız mübarek olsun.