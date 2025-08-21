Resimli Cuma mesajları: Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri
Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri gündeme geldi. Müslüman aleminde en kutsal günlerinden biri olan cuma, ibadetlerin yoğunlaştığı, duaların semaya yükseldiği özel bir gün olarak karşılanıyor. İşte Cumanız mübarek olsun diyebileceğiniz en güzel sözler ve mesajlar…
Cuma mesajları ve sözleri gündeme geldi. İslam aleminde ayrı bir yeri olan cuma gününde camiler dolup taşarken eller dualar için semaya kalkar, kalpler iyilikle dolup taşar. Siz de bu özel günün bereketini sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsanız, en yeni ve anlamlı cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Cuma mesajları seçenekleri...
KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.