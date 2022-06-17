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Resmen duyuruldu: Fransa'ya Rus doğalgazı akışı tamamen durdu

Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük doğalgaz dağıtıcılarından GRTGAZ'dan yapılan açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Rus enerji şirketi Gazprom'un sağladığı doğalgazın Fransa'ya akışının durduğu belirtildi.

Resmen duyuruldu: Fransa'ya Rus doğalgazı akışı tamamen durdu
Fransa'ya Rus doğalgazı akışı tamamen durdu
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AA

Fransa, Rusya'dan artık gaz alımı yapmayacağını açıkladı.

Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürmesiyle Almanya'dan Fransa'ya fiziksel gaz akışının durduğu bildirilen açıklamada, Fransa'nın artık Rus doğal gazını kullanmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın gaz stokunun yüzde 50'den 56'ya yükseldiği, kesintiye rağmen ülkede enerji sıkıntısının olmayacağı kaydedildi.

Fransa, gaz ithalatının yüzde 17'sini boru hattı ve LNG gemileri yoluyla Rusya'dan yapıyordu.

Rus enerji şirketi Gazprom, yakın zamanda Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düştüğünü açıklamıştı.

Kesintinin sebebi Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz geri gelmemesi olarak gösterilmişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım'daki arz kesintisini "siyasi güdümlü" şeklinde nitelendirerek Gazprom'u doğal gaz fiyatlarını yukarı çekmeye çalışmakla suçlamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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