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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete'de bugün neler var? 26 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları: İşte 26 Aralık 2024 Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları

        Türkiye'nin resmi karar ve düzenlemelerinin duyurulduğu Resmi Gazete, 26 Aralık 2024 tarihli sayısıyla gündemdeki yerini aldı. 32764 sayılı bu Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 26 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 00:42 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:42
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        Resmi Gazete, 26 Aralık 2024 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 26 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Millî Savunma Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

        –– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

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        TEBLİĞLER

        –– 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2025/1)

        –– 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

        –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

        –– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

        –– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

        –– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

        –– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

        –– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

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        KURUL KARARI

        –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 Tarihli ve 2024-74/1 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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