        Resmi Gazete'de bugün neler var? 4 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? 4 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları neler?

        Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 4 Mayıs 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 4 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 00:28 Güncelleme:
        1

        Resmi Gazete, 4 Mayıs 2026 tarihli sayısıyla kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Adalet, ticaret ve eğitim başlıklarında yayımlanan yeni kararlar, hem vatandaşların haklarını hem de iş dünyasının dinamiklerini etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor. Peki, 4 Mayıs 2026 Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        2

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/173, K: 2025/277 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2025/194, K: 2026/15 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/257, K: 2026/44 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 23/12/2025 Tarihli ve 2019/25821 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 17/2/2026 Tarihli ve 2023/54758 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        4 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

