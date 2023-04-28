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Yeni torba yasa maddeleri belli oldu! Emekli zammı, ikramiye artışı ve geçici işçiye kadro...

Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro gibi birçok düzenlemeyi içeren 18 maddelik torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan kanun teklifine göre; en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken, bin 200 TL olan bayram ikramiyeleri ise 2 bin TL'ye çıkarıldı. İşte 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği...

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  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan 18 maddelik torba yasa maddeleri arasında ekonomiye ilişkin birçok konu bulunuyor. Düzenleme ile geçici işçiye kadro, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık, üstün fedakarlık madalyası, SGK personeline 3 ay fazla mesai, güvenlik korucu maaşları, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi zammı yürürlüğe girdi. İşte 18 maddelik yeni torba yasa içeriğinde yer alan maddelerin detayları...
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    18 MADDELİK YENİ TORBA YASA MECLİS'E SUNULDU!

    Geçici işçiye kadro, emekli maaşı zammı ve bayram ikramiyesi artışı gibi pek çok düzenlemenin içinde yer aldığı yeni torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İkinci torba yasa düzenlemesi, yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ!

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşan yeni torba yasa kanun teklifine göre; En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bin 100 TL'den 2000 TL'ye çıkarıldı. Muharip gazilerin maaşlarının arasındaki farklar giderilerek asgari ücret net tutarında maaş ödenecek. Cumhurbaşkanlığı kararı ile deprem, yangın ve sel gibi afetler, tehlikeli salgın hastalıklar ile mücadelede üstün fedakarlık, feragat, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşları Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile, yabancılar ise Üstün Fedakarlık Nişanı ile onurlandırılacak.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    TORBA YASA MADDELERİ ARASINDA NELER VAR, DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

    En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenlemenin de içerisinde yer aldığı 2. torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sunuldu ve kabul edildi.

    Yeni torba yasa teklifi ile devlet, bazı alanlarda alacaklarından vazgeçecek, vatandaşların icra borçlarını ve KYK borç faizlerini silecek, doğalgaz ve elektrik yardımı verecek.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    TORBA YASA MADDELERİNDE NELER VAR?

    Torba yasa kapsamındabütün gazilere asgari ücret net maaş tutarında maaş ödenmesi yapılması amaçlanıyor.

    Yüksek hakimlik tazminatı oranlarında artış yapılıyor.

    Sürekli işçilere istihdam imkânı sağlanıyor.

    Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramından önce bin 100TL, 2.000 liraya yükseltiliyor.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    TORBA YASA İÇERİĞİ

    Yaşlılık, ölüm aylığı, malullük ödemesi alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında ödenen 5 bin 500 TL aylık, asgari ücret ödeme tutarı 7 bin 500 liraya çıkarıldı.

    Danıştay ve Yargıtay üyelerinin ek tazminat oranlarında artış yapılıyor.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başsavcısı ve Danıştay Başkanı ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay üyeleri ve Danıştay üyelerinin ek göstergeleri de Anayasa Mahkemesi üyeleriyle aynı düzeye getiriliyor.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    STAJ MAĞDURLARINDAN EYT'DE DÜZENLEME TALEBİ

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi kapsamında staj mağdurlarının dahil edilmesi talebinde bulundu.

    "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK'lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli." ifadelerini kullanan Palandöken, geriye dönük borçlanma düzenlemesi ile devlete bir gelir kaynağı sağlanacağının altını çizdi. Palandöken, en kısa zamanda Esnaf - sanatkarlar ve staj mağdurlarının da EYT düzenlemesinden yararlanmasının önü açılması gerekteğine dikkat çekti.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    YENİ TORBA YASADA 5000 PRİM GÜN SAYISI, EYT'LİYE STAJ SİGORTASI VE 3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLİK VAR MI?

    EYT'liye 5000 prim gün sayısı, staj ve çıraklık, 3600 günden kısmi emeklilik ve Bağ-Kur affı düzenlemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2. torba yasa içerisinde bu konulara ilişkin bir madde bulunmuyor.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7 BİN 500 LİRA, EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ İSE 2 BİN TL OLDU!

    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında gerçekleştirilen değişiklik ile birlikte, gelir ve maaş ödemesi alanlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın içerisinde bulunduğu aylarda gelir ve aylık maaş alma şartıyla bayramlardan önce ödenen bin 100 TL 2 bin liraya çıkarıldı.. Yaşlılık, ölüm aylığı  ve malullük ödemeleri alan emeklilere ve hak sahiplerine 5 bin 500 TL olarak ödenen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    EMEKLİ AYLIĞI ZAMMI EYT'LİLERi DE KAPSAYACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarına ve emekli bayram ikramiyelerine uygulanan zam düzenlemesi EYT kapsamına dahil edilecek. EYT'liler de bayram ikramiyesi ödemesini 2 bin TL olarak alacak ve en düşük EYT emekli maaşı ödemesi de 7 bin 500 TL olacak.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO VERİLMESİNİ ÖNGÖREN DÜZENLEME MECLİS'TEN GEÇTİ!

    En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılması ve geçici işçilerin kadroya dahil edilmesini ve pek çok farklı düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun'ca kabul edildi. Kanun teklifiyle geçici işçilerin çalıştırılma süreleri artarken, çalışma süreleri ise 11 ay ve 29 güne kadar uzatılabilecek.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRELERİ ARTACAK!

    TBMM tarafından kabul edilen yasa ile birlikte, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçilerin çalıştırma süreleri arttırılırdı. Bu düzenlemeye göre geçici işç, pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize döneminde 11 ay ve 29 güne kadar uzatılacak. Bu sürenin belirlenmesinde kurum, idare  ve kuruluşun bağlı bulunduğu bakanlık yetkili olarak görülecek.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    GEÇİCİ İŞÇİLER SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇECEK

    Kurum, kuruluşlar ve idare tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde bulunduğu hizmet süresine göre bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    "HEM BİR YIL ÇALIŞABİLECEKLER HEM DE KADROYA ATANACAKLAR"

    Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Genel Kurulu'nca kabul edilmesinin ardınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun” kelimelerini kullandı.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    30 GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET TUTARINDA AYLIK

    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

    Milli Mücadele'ye yer alan ve bu nedenle İstiklal Madalyası almaya hak kazanan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Kore'de savaşa katılmış ve 1974 yılında Barış Harekatı'nda Kıbrıs'ta görev alan Türk vatandaşlarına, hayatlarının sonuna kadar vatani hizmet tertibinden dolayı 30 günlük net asgari ücret tutarında aylık ödemesi yapılacak.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    TÜM GAZİLERİN AYLIKLARI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARILIYOR

    Şeref aylığı alanların ölümü halindeyse bu aylık ödemeleri dul eşine yüzde 75 oranında bağlanacak; fakat dul eşin tekrar evlenmesi durumunda aylık kesilecektir. Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin tüm gazilere ise asgari ücretin net tutarında aylık olarak ödenecek.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

     ÜSTÜN FEDAKARLIK MADALYASI VE ÜSTÜN FEDAKARLIK NİŞANI

    Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesinde ya da mücadelesinde çalışmalar yaparak katkı sağlayanlara üstün fedakarlık, feragat ve başarı nişanı verilecek.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

     Yararlık sağlayan yabancı kişilere Cumhurbaşkanlığı kararıyla Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu! 2023 Emekli zammı, ikramiye artışı, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ve geçici işçiye kadro...

    Hiçbir menfaat beklemeden üstün başarıyla Türk vatanına hizmette bulunan Türk vatandaşlarının sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücret net tutarı kadar aylık bağlanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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