Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşımayan yapı ve işletmelerde AVM ibaresi kullanılamayacak.

Yönetmeliğe "Alışveriş merkezi niteliğini taşımayan yapı ve işletmeler alışveriş merkezi ibaresini kullanama" fıkrası eklenirken, aynı yönetmeliğin 5. maddesinin başlığı "Alışveriş merkezinin projelendirilmesi, ruhsatlandırılması ve yükümlülüklerin askıya alınması" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan 'kabul edilir' ibaresinin ardından ise 've bu projelerin yapı ruhsatında yapının niteliği alışveriş merkezi olarak belirtilir' ibaresi ve ikinci fıkrasına "Ortak kullanım alanlarına yer verilmeyen alışveriş merkezi projeleri için yapı ruhsatı düzenlenmez" cümlesi eklenerek yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

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AVM'lerin "ortak kullanım alanlarına" yönelik tanım maddesinin eklenmesiyle, ortak kullanım alanlarına yer verilmeyen alışveriş merkezi projeleri için yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Doğrudan kullanıma açık olmayan dış cephe ve çatı gibi alanlar yönetmelik kapsamında ortak kullanım alanı kabul edilmeyecek.