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Resmi Gazete'de yer aldı; 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yer aldı; 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı
4 üniversiteye rektör atandı
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DHA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

DHA'nın haberine göre; atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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