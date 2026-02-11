Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 11 Şubat | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: 11 Şubat Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "11 Şubat Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 11 Şubat tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 00:08 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        11 Şubat tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/51)

        YÖNETMELİK

        –– Iğdır Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

        –– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/13)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/2)

        –– Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/3)

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2026 Tarihli ve 14291, 14292, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297 ve 14298 Sayılı Kararları

        3

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2019/10415 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2019/42527 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2021/35183 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2022/10456 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2022/12850 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2020/36305 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2021/6777 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2021/63600 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2022/39911 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2025 Tarihli ve 2021/4654 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 30/7/2025 Tarihli ve 2021/38272 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 30/7/2025 Tarihli ve 2022/79915 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/34110 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        11 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı