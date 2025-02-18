18 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik ve ilanların yanı sıra yargı kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...