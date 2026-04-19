Resmi Gazete yayımlandı: 19 Nisan 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete kararları, her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Nisan Pazar günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini ilgilendiren düzenleme ve kararlar, genellikle gece yarısından itibaren erişime açılıyor. Gündeme ilişkin önemli gelişmelerin yer aldığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, kamuoyuna bu kanal üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Peki, 19 Nisan 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? İşte günün öne çıkan düzenlemeleri…
19 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Su Kaynakları Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2026 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2026 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2026 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– 2026 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– 2026 Yılı Mart Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri