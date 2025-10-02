2 Ekim 2025 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararları neler?
Resmi Gazete'nin 2 Ekim tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 2 Ekim 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...
2 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Özyeğin Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2019/9198 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2020/18321 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2020/35121 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2021/59592 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2022/53856 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2020/17505 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2021/13476 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2021/27536 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/3/2025 Tarihli ve 2020/8869 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/3/2025 Tarihli ve 2023/84433 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri