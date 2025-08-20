20 Ağustos Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'nin 20 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 20 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 1 ve 3. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri