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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 24 OCAK 2025: Bugün Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Ocak 2025 Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 24 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 01:45 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:45
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        Resmi Gazete, 24 Ocak 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 24 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Hububat ve Bakliyat Ürünleri Alımı ve Satımı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9446)

        –– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2025 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9447)

        –– Bilecik İli, Yenipazar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9448)

        –– Ankara İli, Gölbaşı ve Haymana İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9449)

        –– Diyarbakır İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9450)

        –– Kırıkkale (Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Uygun Şekilde Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9451)

        –– Van Çaldıran Çubuklu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9452)

        –– Balıkesir İli, Dursunbey İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Üçeylül Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9453)

        –– Pamukova RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Sakarya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9454)

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        ATAMA KARARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/12)

        YÖNETMELİK

        –– Süleyman Demirel Üniversitesi Motorlu Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/71)

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/3)

        –– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/3)

        –– Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.ç)

        –– Kamu İhale Tebliği (No: 2025/1)

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/01/2025 Tarihli ve 13232, 13234, 13236 ve 13242 Sayılı Kararları

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        21 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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