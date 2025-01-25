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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 25 Ocak 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları 25 Ocak 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 25 Ocak Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla 'https://www.resmigazete.gov.tr/' sitesi üzerinden erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 25 Ocak 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 01:47 Güncelleme: 25.01.2025 - 01:47
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        25 Ocak Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, genelgelerin yanı sıra atama kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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        25 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

        YÖNETMELİKLER

        –– Dicle Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        GENELGE

        –– Göç Yönetiminde Koordinasyon ile İlgili 2025/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        TEBLİĞLER

        –– Yerli Malı Tebliği (SGM-2024/10)

        –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        25 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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