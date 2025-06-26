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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 26 Haziran 2025 | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: 26 Haziran Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "26 Haziran Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 26 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 00:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:16
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        26 Haziran 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/19)

        –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

        –– Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2025/2)

        KURUL KARARI

        –– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/06/2025 Tarihli ve 2025/1072 Sayılı Kararı

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        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/53, K: 2025/73 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/189, K: 2025/83 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2025/13, K: 2025/89 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/240, K: 2025/100 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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