        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 31 Aralık 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı: İşte 31 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 31 Aralık Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 31.12.2025 - 01:35 Güncelleme: 31.12.2025 - 01:35
        31 Aralık Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra anayasa kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        31 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

        –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10782)

        CUMHURBAŞKANI KARARI

        –– 2026 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı, Her Bir Kağıttan Alınacak Damga Vergisine İlişkin Üst Sınıra Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı ile Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10783)

        YÖNETMELİKLER

        –– Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– 2026 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

        –– 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2026/1)

        –– Belgesiz Konaklama İşletmeleri ile İzin Belgesi Olmadan Kısa Süreli Kiralamaya Konu Edilen Konutların Elektronik Ortamda Tanıtım, Pazarlama ve Satışının Yapılmasına Yönelik Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

        –– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/43)

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/45)

        –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        KURUL KARARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2025 Tarihli ve 14185 Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/98, K: 2025/149 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/165, K: 2025/165 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/113, K: 2025/177 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/233, K: 2025/181 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/144, K: 2025/188 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/117, K: 2025/191 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/207, K: 2025/192 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/152, K: 2025/195 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/20, K: 2025/198 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/139, K: 2025/205 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/140, K: 2025/217 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2020/38849 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 4/2/2025 Tarihli ve 2020/19217 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/3/2025 Tarihli ve 2021/31717 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 Tarihli ve 2021/47098 Başvuru Numaralı Kararı

        YARGITAY KARARI

        –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

