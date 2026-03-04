4 Mart 2026 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete'nin 4 Mart tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 4 Mart 2026 Çarşamba Resmi Gazete kararları...
4 MART RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2026/1)
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/02/2026 Tarihli ve 11424 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/65 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/66 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/67 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/68 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/69 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/70 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2022/89 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/71 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/72 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2022/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/73 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/74 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/75 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/76 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/77 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/78 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/79 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/81 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/82 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/83 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/84 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri