YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Rize İli, Merkez İlçesi, Piriçelebi Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanında Yer Alan 89 Ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 ve 16 Parsel Numaralı Taşınmazların, Bölgedeki Riskli Yapıların Tasfiye Edilerek Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Rize Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9791)

–– Edirne ve Kırklareli İllerinin Bulgaristan Hudut Hattında Tesis Edilecek Devriye Yolu, Fiziki Engel Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, Teknolojik Gözetleme Sistemleri ve Sınır Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Benzeri İşler Kapsamında Bazı Tesislerin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Edirne Valiliği ile Kırklareli Valiliği Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9792)

–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Göl Mahallesi (14. Bölge) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9793)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9794)

–– Sınırları Gösterilen Alanın Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9795)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 9796)