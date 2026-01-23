Habertürk
        Resmi Gazete kararları yayımlandı 23 Ocak 2026: 3 ilin emniyet müdürü değişti! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete yayımlandı: 3 ilin emniyet müdürü değişti! 23 Ocak 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete'nin 23 Ocak tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan atmama kararına göre 3 ilin emniyet müdürü değişirken; Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökay Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 23 Ocak 2026 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 23.01.2026 - 00:42 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:42
        1

        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Resmi Gazete'de alınan karar göre 3 ilin emniyet müdürü değişti. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 23 Ocak 2026 Cuma Resmi Gazete'de alınan kararlar...

        2

        23 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        3 ilin emniyet müdürü değişti

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökay Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi

        Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ilişkin atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 22 Ocak 2026 tarihli ve 2026/30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda, Emniyet teşkilatında görev değişiklikleri yapıldı.

        Karara göre; Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökay Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilirken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

        Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

        3

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/30)

        YÖNETMELİKLER

        –– Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği

        –– Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
