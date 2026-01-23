Resmi Gazete yayımlandı: 3 ilin emniyet müdürü değişti! 23 Ocak 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
23 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
3 ilin emniyet müdürü değişti
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökay Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ilişkin atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 22 Ocak 2026 tarihli ve 2026/30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda, Emniyet teşkilatında görev değişiklikleri yapıldı.
Karara göre; Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökay Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilirken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/30)
YÖNETMELİKLER
–– Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği
–– Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri