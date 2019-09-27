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HaberlerParaResmi rezerv varlıkları Ağustos'ta arttı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta arttı

İHA

TCMB tarafından, Ağustos 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolara ulaştı

Resmi rezerv varlıkları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 Ağustos dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre değişmeyerek 74,4 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları bir önceki aya göre 9,4 artarak 25,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 1,8 oranında azalarak 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 12 milyar dolar anapara, 4,8 milyar dolar faizlerden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 14,5 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 10,3 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 36,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

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