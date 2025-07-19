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        Haberler Gündem Güncel "Resmi şehit değil" iddiasına yalanlama | Son dakika haberleri

        "Resmi şehit değil" iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, 'Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış' şeklindeki iddialar, gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:05 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:05
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        "Resmi şehit değil" iddiasına yalanlama
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        DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, 'Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış' şeklindeki iddialar, gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022’de yürütülen bir operasyonda, bahse konu Mehmetçiğimizin bulunduğu tim saldırıya uğramış; kendisine veya naaşına ulaşılamamış, yapılan tahkikat sonucunda görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır. Bunun üzerine oluşturulan heyet, Mehmetçiğimizin ailesiyle iki kez görüşerek bilgi vermiş ve şehitlik işlemleri için rızaları talep edilmiştir. Ancak aile bu talebi kabul etmemiştir. Milli Savunma Bakanlığımız ailenin iradesi doğrultusunda bir resmi açıklama yapmamış; personel hâlen görevdeymiş gibi özlük haklarını, maaşını ve tüm tazminatlarını eksiksiz şekilde ödemeye devam etmiş; Mehmetçiğimizin ailesi herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır. Naaşı bulunamayan kişilerle ilgili ölü kaydının düşülmesi ya da şehitlik statüsünün tanınması, yalnızca idarenin kararıyla değil, mevzuata uygun şekilde belgeler, aile rızası ve yargı kararlarıyla mümkündür. Süreç, yasal zeminde ve tarafların onayıyla yürütülmektedir. Bu konuda ileri sürülen mesnetsiz iddialar, hem hassas bir süreci istismar etmekte hem de Mehmetçiğimizin ailesinin mahremiyetini zedelemektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, çarpıtılmış içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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