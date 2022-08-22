30 Ağustos Zafer Bayramına az bir süre kala 29 Ağustos tarihinin yarım gün veya tatil olup olmadığı merak ediliyor. "Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" sorusu yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu sene Pazartesi gününe denk 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına giriyor. Hafta sonu izinli olan çalışanlar 3 günlük tatil yapabilecekler.

2022 KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.