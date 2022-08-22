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Haberler Gündem Resmi tatiller listesi 2022: 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi?
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Resmi tatiller listesi: 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?

Her yıl coşku içinde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla bir önceki gün olan 29 Ağustos'un tatil veya yarım gün olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte detaylar...

Resmi tatiller listesi 2022: 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramına az bir süre kala 29 Ağustos tarihinin yarım gün veya tatil olup olmadığı merak ediliyor. "Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" sorusu yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler...

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu sene Pazartesi gününe denk 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına giriyor. Hafta sonu izinli olan çalışanlar 3 günlük tatil yapabilecekler.

2022 KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.

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