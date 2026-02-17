Canlı
        Restorasyonları tamamlandı, Ramazan'da açılacak

        Restorasyonları tamamlandı, Ramazan'da açılacak

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Restorasyonlarını tamamladığımız tarihi camilerimizi ramazan ayı ile birlikte birer birer yeniden ibadete açıyoruz" dedi

        Giriş: 17.02.2026 - 21:23 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:23
        Restorasyonları tamamlandı, Ramazan'da açılacak
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Restorasyonlarını tamamladığımız tarihi camilerimizi ramazan ayı ile birlikte birer birer yeniden ibadete açıyoruz. 18 Şubat'ta ikindi namazıyla Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii cemaatiyle buluşurken Gaziantep’te Karatarla, Karagöz, Şeyh Ömer, Nizip Çarşı ve Molla Ahmet camileri ilk teravihle ibadete açılıyor. 20 Şubat'ta ise Kahramanmaraş’ta İsa Divanlı, Nakıp, Nuh, Evzaniye ve Elbistan'daki Himmet Baba camileri ile İzmir Urla Güdük (Kütük) Minare Camii yeniden ibadete hazır hale geliyor. İzmir Konak Asmalı Mescit’in açılışını da Kadir Gecesi gerçekleştireceğiz. Ecdat mirasımızı koruyarak yaşatmaya, şehirlerimizi vakıf eserlerimizle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

