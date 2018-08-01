Tarihi Sirkeci PTT binasının restorasyon işinde restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, genç kızın arkadaşlarına "Bir gün buradan düşüp öleceğim" dediği öğrenildi. Acılı ağabey Sedat Dayar "En büyük ihmalkarlık bu yağışlarda iskele üzerinde çalışma yapılması. Kurulan iskele çalışmaya elverişli değil. İskele ile bina duvarı arasında 30 santimetre mesafe olması gerekirken 1.5 metre mesafe olduğu gidip kendimiz gördük. Can halatları çok kısa. Kardeşimin kafasında baret de yokmuş" diyerek hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ



Caner Aktan'ın haberine göre olay 26 Temmuz'da meydana geldi. Tarihi Sirkeci PTT binasının restorasyon işinde restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar yağmur yağması nedeniyle binanın içerisine geçmek istedi. İddiaya göre 30 santimetre olması gereken bina ile iskele arasındaki mesafe 150 santimetreydi. İskeleden bina içerisine geçmek isteyen Dilek Dayar aradaki mesafenin uzun olması nedeniyle ayağı kayarak 20 metre yükseklikten düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde ve kafasında kırıklar olduğu tespit edildi. Müdahale sırasında 3 kez kalbi duran Dilek Dayar kurtarılamadı. Dayar'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında restorasyon şirketi yetkililerinden İ.K. ve A.K. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şirket yetkililerinden A.K. serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ihmal olduğunu belirten Dilek Dayar'ın ağabeyi Sedat Dayar Habertürk'e şunları anlattı:"25 ve 26 Temmuz'da çok fazla yağış vardı. Sabah 10 gibi başlayan yağış çok uzun sürdü. En büyük ihmalkarlık bu yağışlarda iskele üzerinde çalışma yapılmasıdır. Şirket yetkilileri ve şantiye sorumlusunun bu yağışta işi ertelemesi gerekiyordu. Ancak işi ertelemeyip devam ettirmişler. Kurulan iskele çalışmaya elverişli değil. İskele ile bina duvarı arasında 30 santimetre mesafe olması gerekirken 1.5 metre mesafe olduğu gidip kendimiz gördük. Can halatları çok kısa. Can halatlarının iskeleden bina içerisinde girene kadar uzaması gerekiyor. Kardeşimin kafasında baret de yokmuş. Olayın yaşandığı yere gidip inceleme yaptık. Şirkette çalışan inşaat mühendisiyle görüştük. Kendisi de şartların çalışmaya elverişli olmadığını söyledi. Aynı uyarıları iş güvenliği firması da yapmış. Ancak şirket yetkilileri dikkate almamış. Şu anda iş durduruldu. Çalışma sonlandırıldı. Aile avukatımız bu konuyla ilgilenecek."Dilek Dayar'ın kuzeni Gülbahar Kavcu da "Çok açık bir ihmal söz konusu. İskelede hatalı kurulum var. Dilek olay günü arkadaşlarını düşmemesi ve dikkatli olması konusunda uyarıyor. Hatta arkadaşlarına sürekli "Bir gün buradan düşüp öleceğim" diyormuş. Şimdi bir hukuk mücadelesi başlatacağız" diye konuştu.

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