Resul Dindar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şekindeki sorular merak konusu oldu. Karadeniz Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Resul Dindar hayatı hakkında detaylar haberimizde...

RESUL DİNDAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Türk halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar, 24 Ocak 1982 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi.

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı.

Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Derya Batum Dindar ile evli olan Resul Dindar'ın 2019 yılında dünyaya gelen 1 kızı var.