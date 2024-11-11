Reyhan'ı öldüren maganda tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş ederken Reyhan Sağ’ın (19) ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden Halil T. tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, cumartesi günü Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik Mezrasında açık alanda yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğünde havaya açılan ateşte Reyhan Sağ, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Reyhan Sağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, yapılan incelemede şüphelisinin Halil T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Halil T. ile düğün alanında aralarında havaya ateş açtığı belirlenen güvenlik korucularının da bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 güvenlik korucusu tüfeklerine el konularak görevden alındı.