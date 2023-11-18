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        Haberler Müzik Reyhan Karaca'dan "Bi'şey Olmaz"

        Reyhan Karaca'dan "Bi'şey Olmaz"

        Reyhan Karaca, yeni şarkısı "Bi'şey Olmaz"ı dinleyicileriyle buluşturdu. Karaca, "Titizlikle üzerinde çalıştığım ve çok sevdiğim bir çalışma oldu. Her detayında büyük emek var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:07
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        Reyhan Karaca'dan "Bi'şey Olmaz"
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        Reyhan Karaca, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği, sözleri Sadettin Dayıoğlu müziği ise Ahmet Akkaya imzalı "Bi'şey Olmaz" isimli şarkısını tüm dijital platformlardan müzikseverlerin beğenisine sundu.

        "Bi'şey Olmaz" şarkısını Amerika’da kliplendiren Reyhan Karaca çekimler sırasında duygularını şu sözlerle dile getirdi: Titizlikle üzerinde çalıştığım ve çok sevdiğim bir çalışma oldu. Her detayında büyük emek var. Ben her zaman kendime yakışan şarkılar yapmaya özen gösterdim. Farkında mısınız bilmiyorum ama 1990’lara tekrar bir dönüş var. Ben yıllardır yeni şarkılar üretmeye devam eden kendime yatırım yapmaya hiç ara vermeden 90’lar ruhunu yaşatmaya çalışan nadir sanatçılardan biriyim. Aslında sadece 90'ların değil tüm zamanların şarkıcısıyım. Güncel sound'larda bile artık yerli yabancı herkeste bir 90’lar ruhu hakim olmaya başladı. Ne varsa eskilerde var. Eski şarkıların tadı bile bir başka.

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        #reyhan karaca
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