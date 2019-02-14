MİT operasyonu ile Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Geçen yıl kasım ayında yapılan duruşmada savcı, Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLAYACAKTI

Saldırıyı Suriye istihbaratının talimatıyla yaptığını itiraf eden Nazik, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme kararını açıklayacaktı. Ancak mahkeme, Nazik'in avukatının duruşmaya gelmemesi nedeniyle kararı açıklamayacağını söyledi. Duruşma, karar için 26 Şubat'a ertelendi. Bombalı saldırıya ilişkin aynı dava kapsamında 9 sanık daha önce 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.