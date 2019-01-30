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Reynmen takma ismini kullanan YouTuber Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' adında bir şarkı yayınlamış ve ilk gün izlenme rekoru kırarak çok konuşulmuştu. Aktaş'ın ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıktı.