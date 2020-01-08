Reynmen kimdir?

Sosyal medya fenomenleri arasından yer alan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Youtube'da yayınladığı videolar ile sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yusuf Aktaş hakkında merak edilenler...

YUSUF AKTAŞ HAYATI

Yusuf Aktaş, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınmaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulu'nda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Aktaş, Derdim Olsun ve Ela adlı şarkılarını da YouTube hesabından paylaşmıştır.