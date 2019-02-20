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"TARKAN DA OLSA BU İZLENME RAKAMI MÜMKÜN DEĞİL"

Dün şarkıcı Gökçe Kırgız, katıldığı programda Reynmen'in şarkısı için, "Reynmen'in şarkısının izlenme sayısına asla inanmıyorum. Şarkı güzel, kötü değil ama kimse bana '5 günde 50 milyon oldu' demesin. Tarkan da olsa bu izlenme rakamları mümkün değil. Onun arkasında ajanslar var. İşi bilen biri olarak ben yemiyorum. Ben hatalıysam özür dileyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.