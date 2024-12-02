Reyting sonuçları 1 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 1 Aralık Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Annem Ankara, Now'da ise İllegal Hayatlar yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Aralık Pazar akşamı yayınlanan Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye, Annem Ankara ve İllegal Hayatlar yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Aralık 2024 Reyting sonuçları tablosu...
1 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
1 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
1 ARALIK 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI