Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan Şendul Şaban, Sen Türkülerini Söyle, Can Borcu, Uzak Şehir, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, Survivor 2025 yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...