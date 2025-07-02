Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Temmuz 2025: Real Madrid-Juventus maçı, Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef... AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Temmuz 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz Salı akşamı Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Real Madrid-Juventus maçı futbolseverlerle buluştu. Dieğr kanallarda ise Güldür Güldür Show programı ile Gurbetçi Şaban ve Süt Kardeşler filmleri yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 1 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 07:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Real Madrid-Juventus maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 1 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

        2

        1 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        1 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        1 TEMMUZ 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        1 TEMMUZ 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması