Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Real Madrid-Juventus maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 1 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...