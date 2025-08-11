Reyting sonuçları 10 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında sadece bir yapım reyting sonuçları birincisi çıkacak. 10 Ağustos Pazar akşamı Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TRT1'de Karanlık Zihinler, Show TV'de Kapıcılar Kralı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyonler Olmak İster? Yayınlandı. Ekrana gelen yapımlardan sonra Total, AB, ABC1 sıralaması merak edildi. Peki, 10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte dünün reyting sonucu sıralaması
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. İzledikleri yapımın reyting durumunu öğrenmek isteyenler dünün reyting sonuçları belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Reyting, televizyon programlarının izlenme oranını ve izleyici sayısını ölçen bir değerlendirme sistemidir. Reytingler, bir programın ne kadar izlendiğini ve hangi kitleler tarafından takip edildiğini belirleyerek televizyon kanallarına, reklam verenlere ve yapımcılara önemli veriler sunar. Peki, 11 Ağustos reyting sonuçları birincisi kim oldu?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
3 Ağustos 2025 Pazar reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması şu şekilde;
3 AĞUSTOS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Kuralsız Sokaklar – Kanal D
Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları (Yabancı Sinema) – TRT 1
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D
Türkler Çıldırmış Olmalı (Türk Sineması) – Show TV
Dedemin Fişi (Türk Sineması) – Show TV
Anamız Var 2 (Türk Sineması) – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
3 AĞUSTOS 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları (Yabancı Sinema) – TRT 1
Kuralsız Sokaklar – Kanal D
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Türkler Çıldırmış Olmalı (Türk Sineması) – Show TV
Haber Önü – Show TV
Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D
Dedemin Fişi (Türk Sineması) – Show TV