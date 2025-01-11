Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz tüm sıralama belli oluyor. Dün akşam Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de de Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Peki eki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 10 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...