Reyting sonuçları 11 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 11 Kasım Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Kalpazan, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Now TV'de Kızıl Goncalar, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Köyden İndim Şehire, ATV'de Dilberay filmleri yayınlandı. Kanal D'de ise yeni dizi Uzak Şehir ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 11 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan Kalpazan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Kasım 2024 Reyting sonuçları tablosu...
11 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
11 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
11 KASIM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI