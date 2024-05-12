Reytinglerde zirve yarışı! 11 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 11 Mayıs Cumartesi günü için araştırılıyor. Dün televizyon ekranlarında Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yabani ve Survivor All Star reyting sonuçlarında birinci olmak için rekabet etti. İşte, 11 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranları reyting sonuçları ile belli oluyor. 11 Mayıs reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından ilgiyle takip edililiyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 11 Mayıs 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...
11 MAYIS 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Mayıs Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
11 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI