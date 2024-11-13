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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Kasım 2024: Bahar, Uzak Şehir, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe... AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 12 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Salı günü televizyon ekranlarında Bahar, Uzak Şehir, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı ve MesterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 12 Kasım 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 07:28 Güncelleme: 13.11.2024 - 07:28
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        Her gün kanallarda birçok dizi, film, program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Salı günü Bahar, Uzak Şehir, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ve MesterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlandı. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması ile 12 Kasım 2024 reyting sonuçları…

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        12 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        12 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        12 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        12 KASIM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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