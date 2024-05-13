Dünün reyting sonuçları izlediği yapımın izlenme oranını merak edenler tarafından araştırılıyor. Gün boyu yayınlanan dizi, program ve ana haberlerin izlenmeleri reyting sonuçları ile belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 12 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...