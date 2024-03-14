Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafındna araştırılıyor. 13 Mart Çarşamba günü birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için rekabet etti. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...