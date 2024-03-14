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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 13 Mart 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım

        Reyting sonuçları ile dünün en çok izlenen yapımları: 13 Mart AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları dün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranını belirliyor. 13 Mart Çarşamba akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Televizyon seyircileri için dünün en çok izlenen yapımlarını haberimizde derledik. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:16
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        Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafındna araştırılıyor. 13 Mart Çarşamba günü birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için rekabet etti. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        13 MART 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1- Kuruluş Osman - ATV

        2- Survivor All Star - TV8

        3- Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber - NOW

        4- Esra Erol'da - ATV

        5- Taş Kağıt Makas - Kanal D

        6- Sandık Kokusu - SHOW TV

        7- Şahane Hayatım - NOW

        8- Kuruluş Osman (Özet) - ATV

        9- Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

        10- Hikayelerle 40 Hadis - ATV

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        13 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        1- Survivor All Star - TV8

        2- Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber - NOW

        3- Kuruluş Osman - ATV

        4- Sandık Kokusu - SHOW TV

        5- Taş Kağıt Makas - Kanal D Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

        6- Esra Erol'da - ATV

        7- Şahane Hayatım - NOW

        8- Ramazan Sevinci - TRT 1

        9- Ana Haber - TRT 1

        10- Survivor All Star (Özet) - TV8

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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