        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 14 Aralık 2025: Bahar, Teşkilat, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef... AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 14 Aralık 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımların izlenme oranları belli oluyor. Dün akşam Show TV'de Bahar, TRT 1'de Teşkilat ve Star TV'de Çarpıntı dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Savaş ve Star TV'de Alemde Bir Gece filmleri yayınlandı. Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 14 Aralık 2025 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 08:10 Güncelleme: 15.12.2025 - 08:10
        1

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 14 Aralık Pazar akşamı Kanal D’de Maymunlar Cehennemi: Savaş ve Star TV’de Alemde Bir Gece filmleri yayınlandı. Show TV’de Bahar, TRT 1’de Teşkilat ve Star TV’de Çarpıntı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 14 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        2

        14 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        14 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        14 ARALIK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        14 ARALIK 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
