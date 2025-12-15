Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 14 Aralık Pazar akşamı Kanal D’de Maymunlar Cehennemi: Savaş ve Star TV’de Alemde Bir Gece filmleri yayınlandı. Show TV’de Bahar, TRT 1’de Teşkilat ve Star TV’de Çarpıntı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 14 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...