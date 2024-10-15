Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 14 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı, Karadut, Deha, Kızıl Goncalar, İzlanda-Türkiye maçı ve MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 14 Ekim 2024 Reyting sonuçları tablosu...