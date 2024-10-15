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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 14 Ekim 2024: Güzel Aşklar Diyarı, Karadut, Deha, Kızıl Goncalar, İzlanda-Türkiye maçı... AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 14 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 14 Ekim Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Güzel Aşklar Diyarı, ATV'de Karadut, TRT 1'de Sadık Ahmet, Now'da Kızıl Goncalar, Star TV'de Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, Show TV'de Deha'nın tekrar bölümü, TV8'de İzlanda-Türkiye maçı ve MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 14 Ekim 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 07:21 Güncelleme: 15.10.2024 - 07:21
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 14 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı, Karadut, Deha, Kızıl Goncalar, İzlanda-Türkiye maçı ve MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 14 Ekim 2024 Reyting sonuçları tablosu...

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        14 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        14 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        14 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        14 EKİM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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