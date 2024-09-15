Reyting sonuçları 14 Eylül 2024: Dün en çok ne izlendi, reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?
Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Dün akşam Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel, Siyah Kalp, Yalan, Gönül Dağı gibi yapımlar yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...
Reyting sonucu beraberinde birinci olan yapım açığa çıkıyor. 14 Eylül akşamındaki yarışta Siyah Kalp gibi diziler kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? İşte, 14 Eylül reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” yer aldı. Total’de 2. sırada tv8’de ekranlara gelen “MasterChef Türkiye” yer aldı. AB’de 1. sırada “Gönül Dağı” yer aldı. AB’de 2. sırada “MasterChef Türkiye” yer aldı. AB 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.