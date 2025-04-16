Reyting sonuçları 15 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 15 Nisan Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Hızlı ve Öfkeli 8, Erdal ile Ece filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 15 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Nisan Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 8 filmi yayınlandı. Peki, 15 Nisan 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
15 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 15 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
15 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI