Reyting sonuçları 15 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. 15 Ocak Perşembe akşamı birincilik mücadelesi veren yapımların sıralaması merak uyandırdı. Dün akşam birçok kanalda Miraç Kandili programları yayınlandı. Ayrıca Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı, Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Greenland Son Sığınak yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 15 Ocak 2026 reyting sonuçları...
15 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Ocak Perşembe akşamı Miraç Kandili olması sebebiyle TRT 1’de Miraç Gecesi, Kanal D’de Miraç Kandili Özel ve ATV’de Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programları yayınlandı.
Show TV’de Veliaht, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı ve TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Kanal D’de Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Star TV’de Greenland Son Sığınak filmleri sinemaseverlerle buluştu.
ATV’de Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı yayınlanırken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi.
15 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
15 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI