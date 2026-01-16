Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Miraç Kandili programları yanı sıra Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı, Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Greenland Son Sığınak gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 15 Ocak 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...