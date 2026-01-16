Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK 2026: Veliaht, Halef, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı… ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 15 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. 15 Ocak Perşembe akşamı birincilik mücadelesi veren yapımların sıralaması merak uyandırdı. Dün akşam birçok kanalda Miraç Kandili programları yayınlandı. Ayrıca Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı, Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Greenland Son Sığınak yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 15 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 08:24 Güncelleme: 16.01.2026 - 08:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Miraç Kandili programları yanı sıra Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçı, Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Greenland Son Sığınak gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 15 Ocak 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...

        2

        15 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        15 Ocak Perşembe akşamı Miraç Kandili olması sebebiyle TRT 1’de Miraç Gecesi, Kanal D’de Miraç Kandili Özel ve ATV’de Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programları yayınlandı.

        Show TV’de Veliaht, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı ve TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Kanal D’de Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Star TV’de Greenland Son Sığınak filmleri sinemaseverlerle buluştu.

        ATV’de Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı yayınlanırken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi.

        15 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        15 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        15 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        15 OCAK 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Merz'den nükleer açıklaması
        Merz'den nükleer açıklaması