Reyting sonuçları 17 Ağustos 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?
17 Ağustos Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 17 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
17 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Ağustos Pazar günü Show TV’de Avanak Abdi, Now TV’de Kayhan, TRT 1’de Dünyanın Uzak Ucu filmleri yayınlandı.
Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı yeni bölümüyle ekranlara geldi.
ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
17 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI