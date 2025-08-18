Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS 2025 | Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye... ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 17 Ağustos 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?

        17 Ağustos Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 17 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 08:21 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:23
        1

        Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 17 Ağustos 2025 reyting sonuçları...

        2

        17 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        17 Ağustos Pazar günü Show TV’de Avanak Abdi, Now TV’de Kayhan, TRT 1’de Dünyanın Uzak Ucu filmleri yayınlandı.

        Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı yeni bölümüyle ekranlara geldi.

        ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        17 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        17 AĞUSTOS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        17 AĞUSTOS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        17 AĞUSTOS 2025 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI

