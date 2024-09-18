Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 17 Eylül Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Young Boys-Aston Villa ve Bayern Münih-Dynamo Zagreb, Bir Gece Masalı, Taşıyıcı 3, Düğün Dernek, Bahar (özel bölüm), Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 17 Eylül 2024 Salı Reyting birincisi…