Reyting sonuçları 17 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oluyor!
Dünün reyting sonuçları 17 Eylül 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Young Boys-Aston Villa ve Bayern Münih-Dynamo Zagreb ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Bir Gece Masalı, Taşıyıcı 3, Düğün Dernek, Bahar (özel bölüm), Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 17 Eylül Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Young Boys-Aston Villa ve Bayern Münih-Dynamo Zagreb, Bir Gece Masalı, Taşıyıcı 3, Düğün Dernek, Bahar (özel bölüm), Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 17 Eylül 2024 Salı Reyting birincisi…
17 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
17 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
17 EYLÜL 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI