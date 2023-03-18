Reyting sonuçları... 17 Mart 2023 Cuma günü televizyon ekranlarında çeşitli programlar ve diziler gösterildi. Show TV'nin beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara gelirken Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları dizileri de yeni bölümleriyle gösterildi. Bu doğrultuda, dünün reyting birincisi de merak konusu oldu. Peki, 17 Mart 2023 reyting sonuçları ile hangi program ya da dizi reyting reyting birincisi oldu? İşte detaylar