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17 Mart 2023 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 17 Mart 2023 Cuma günü televizyon ekranlarında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları gibi dizier yayınlanırken çeşitli programlar da ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 17 Mart 2023 reyting sonuçları ile ilgili detaylar

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  • Reyting sonuçları 17 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

    Reyting sonuçları... 17 Mart 2023 Cuma günü televizyon ekranlarında çeşitli programlar ve diziler gösterildi. Show TV'nin beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara gelirken Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları dizileri de yeni bölümleriyle gösterildi. Bu doğrultuda, dünün reyting birincisi de merak konusu oldu. Peki, 17 Mart 2023 reyting sonuçları ile hangi program ya da dizi reyting reyting birincisi oldu? İşte detaylar
  • Reyting sonuçları 17 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

    TOTAL İLK 5 (17 MART 2023)

    1. Yalı Çapkını

    2. Kızılcık Şerbeti

    3. Ateş Kuşları

    4. ATV Ana Haber

    5. Yalı Çapkını (Özet)
  • Reyting sonuçları 17 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

    AB İLK 5 (17 MART 2023)

    1. Kızılcık Şerbeti

    2. Yalı Çapkını

    3. Kızılcık Şerbeti (Özet)

    4. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    5. Yalı Çapkını (Özet)
  • Reyting sonuçları 17 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

    ABC İLK 5 (17 MART 2023)

    1. Kızılcık Şerbeti

    2. Yalı Çapkını

    3. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    4. Yalı Çapkını (Özet)

    5. Kızılcık Şerbeti (Özet)

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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